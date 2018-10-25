Киев договорился с Будапештом - за решетку без права на амнистию - в Краматорске отключили отопление - новости на ObozTV

Венгерского уполномоченного по вопросам Закарпатья не будет, а Будапешт не будет блокировать диалог Киева с НАТО. На это надеется министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Накануне он встретился со своим венгерским коллегой - Петером Сийярто.

Суд заслушал апелляционную жалобу однако не изменил приговор: 7 лет без права на амнистию получил Дмитрий Россошанский, племянник главы Вышгородского райсуда, который три года назад сбил насмерть Светлану Сапатинську, сестру известной юристки Ирины Ноздровской.

В Краматорске остановили отопительный сезон сразу же после его начала. Причина - запрет на использование газа. В прифронтовом городе отопительный сезон начали еще 16 октября; тепло получили более 400 многоэтажек.

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