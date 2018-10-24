Ситуация на Донбассе - Новые санкции ЕС против России - Трамп может встретиться с Путиным в ноябре - новости на ObozTV

На фронте погиб военнослужащий. Кроме того, на мине на Донеччине взорвалось авто коммунальщиков. Они ехали ремонтировать водопровод "Горловка-Торецкое"; люди уже несколько суток сидят без воды из-за обстрелов. Обострение ситуации в бассейне Азова может привести к новому конфликту в Европе. Об этом заявили депутаты Европарламента, там накануне провели дебаты по поводу ситуации в Азовском море.

Путин встретился с Болтоном и теперь просит свидания с Трампом. Президент США уже подтвердил возможность такой встречи 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия приуроченные завершению Первой мировой войны.

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