Сибирская язва атакует - потери на Донбассе - Каталония выдвинула новый ультиматум - новости на ObozTV

В Украине насчитывается более 13 500 мест, где могут быть захоронены споры этого опасного вируса. Именно поэтому в нашей стране периодически появляются единичные случаи этого заболевания.

На фронте один военный погиб и двое получили ранения. Террористы в Донбассе продолжают обстрелы украинских позиций. За прошедшие сутки они открывали огонь более трех десятков раз.

Затяжной политический кризис ждет Испанию, если правительство этой страны не найдет механизма для самоопределения Каталонии.

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