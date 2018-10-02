Из Украины выдворят венгерского консула - повышение цен на газ - террористы обстреляли Водяное - новости на ObozTV

В ближайшее время из Украины выдворят венгерского консула, причастен к тайной раздаче паспортов Венгрии в закарпатском городке Берегово.

Владимир Гройсман заверил, что процесс повышения цен на газ для Украины обойдется "минимальными потерями".

Террористы продолжают открывать огонь по украинским позициям на Донбассе. За прошедшие сутки они обстреляли жилой сектор села Водяное в Донецкой области.

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