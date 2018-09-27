Массовое отравление в Макеевке - в Броварах обрушилось перекрытие в школе - вопрос Украины на Генассамблее ООН - новости на ObozTV

В оккупированной Макеевке, на Донбассе, массово отравились питьевой водой: в больницу попали 39 человек, среди них - дети. Количество отравившихся каждый час растет.

Полиция начала расследование причин обрушения бетонного перекрытия в школе городка Бровары, Киевской области; три бетонных перекрытия обрушились два дня назад прямо во время уроков.

Во время дебатов на Генассамблее ООН президент Петр Порошенко напомнил, что Россия пытается перекроить международный порядок, за что ей необходимо дать мощный ответ.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.