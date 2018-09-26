Крупный пожар в Одессе - Порошенко на Генассамблее ООН - Константинополь ответил УПЦ МП - новости на ObozTV

Ночью огонь охватил санаторий "Красные зори" в Одессе. Загорелся второй этаж одного из корпусов. Пламя охватило почти 500 квадратных метров.

Президент Украины выступил на Генассамблее ООН и заявил, что только полноценная миротворческая миссия решит проблему восстановления мира на востоке Украины.

УПЦ Московского патриархата - требует, чтобы экзархи Вселенского патриархата покинули Украину. На это экзархи, пророссийским коллегам ответили - Московский патриархат не имеет права на такие требования.

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