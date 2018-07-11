Исчезновение крымского политузника, резолюция США про оккупацию Крыма – новости на ObozTV

Дарницький районний суд почав зачитувати обвинувальний акт у справі співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна. У Російському Ростові-на-Дону зник кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку, який незаконно перебував там під арештом. У Сенаті США представлено проект резолюції, яка засуджує Росію за окупацію Криму.

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