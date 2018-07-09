Новая жертва "Новичка", саммит Украина-ЕС – новости на ObozTV

В российском городе Орел попал в ДТП автобус с украинскими, двое погибли. В Брюсселе стартует саммит Украина-ЕС. Умерла британка, которая отравилась "Новичком" под Солсбери. В Таиланде продолжается спецоперация по спасению юных футболистов, которые вместе вместе с тренером оказались заблокированными в пещере на севере страны.

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