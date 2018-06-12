Встреча глав МИД в Берлине, встреча Трампа и Ким Чен Ына – новости на ObozTV

Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретились по разрешению проблемы Донбасса. В Украине Почаев работу Миссия китайской Народной Республики по оценке системы государственного контроля за производством черешни. В Сингапуре состоялась встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Болгарские власти вынесли решение о помиловании коровы Пинки, которую должны были усыпить за нарушение границы.

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