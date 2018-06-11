Переговоры Трампа и Ким Чен Ына, чудесное рождение цыплят в Грузии– новости наObozTV

В Украине исполняется ровно год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону. Британское издание Guardian распространило новость под заголовком о том, что семья Сенцова якобы попросила Путина об увольнении Олега. В Сингапуре начались переговоры президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В Грузии сотни цыплят вылупились из "просроченных" яиц, выброшенных на помойку.

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