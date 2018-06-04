Извержение вулкана в Гватемале, угрозы РФ матери Кольченко – новости на ObozTV

Русские угрожают матери украинского политзаключенного Александра Кольченко. Украинские танкисты приняли участие на международных соревнованиях в Германии. Украинские дороги оказались одними из худших в мире. В Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго, в результате которого погибли десятки людей и сотни пострадали.

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