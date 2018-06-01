Встреча Порошенко с Маасом, новое правительство Италии – новости на ObozTV

Порошенко встретился с министром иностранных дел Германии Маасом. Автомобиль vip-кортежа сбил подростка. В Италии огласили склад нового кабинета министров. В Туркменистане официально запретили использовать газеты с портретом президента в качестве туалетной бумаги.Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.