Смерть ребенка на Донбассе, арест Антона Геращенко – новости на Oboz TV

Из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков погибла 15-летняя девочка. Военнослужащий 30-й отдельной ОМБР Вооруженных сил Украины, который исчез в Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков. Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который содержится в российской тюрьме, согласился на поддерживающую терапию во время голодания. Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата Антона Геращенко.

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