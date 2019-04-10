В Киеве протестовали против коррупции: Obozrevatel News

Протест против коррупции

Акцию под названием "Вдуй Свинарчуку" провели в Киеве активисты и правые. Пикетировали центральные офисы Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, СБУ и Администрации президента. Протестовали против коррупции в оборонном секторе. Митингующие требовали задержать первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и всех причастных к махинациям с Укроборонпромом.

Закон о языке

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок к языковому законопроекту. Проработать осталось ровно 500 предложений и замечаний. Накануне успели пройти 304 правки. В целом за все время рассмотрения проработали 1523 замечания. Языковой законопроект в первом чтении парламент принял еще в октябре прошлого года.

Строительство "Стены" на границе с РФ

1,3 млрд гривень уже потратили в Госпогранслужбе на так называемый проект "Стена" на границе с Россией. По словам представителя ведомства Олега Слободяна, строительство обещают завершить в следующем году. Фортификационные сооружения уже готовы на 30%.

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