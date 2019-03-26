Представители УПА – участники боевых действий: Obozrevatel News в 10:00 от 26.03.2019

Представители УПА – участники боевых действий

В Украине заработал закон, которым участниками боевых действий признают тех, кто боролся за независимость страны в ХХ веке. В эту категорию попали и представители Украинской Повстанческой армии и Организации народной обороны "Карпатская Сечь". Также участниками боевых действий отныне будут вооруженные подразделения Организации украинских националистов.

Повышение тарифов на проезд в транспорте

Решение суда - не указ. В горсовете Харькова заявили, что пассажиров в общественном транспорте и дальше будут перевозить по повышенным тарифам. И это несмотря на то, что уже второй Апелляционный суд фактически признал их незаконными. Стоимость проезда исполком Харьковского горсовета повысил шестого февраля.

ЦИК завершила регистрировать международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию международных наблюдателей на выборы президента Украины. По словам советника главы ЦИК, всего на выборы приедут 2344 наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Представителей России, напомню, среди них не будет.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 16:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!