РФ отказалась от переговоров в Минске – В Одессе вспышка гепатита А – Причастность и деловые к терактам в России – новости на ObozTV

Россия отказалась проводить переговоры по освобождению украинских заложников и политзаключенных. Об этом в Фейсбуке рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая представляет Украину в Трехсторонний контактной группе.

В Одессе резко возросло количество больных Гепатит "А". В Госпродпотребслужбе Одесской области говорят: по сравнению с прошлым годом количество больных увеличилось вдвое. За почти 2 недели нового года в больницу попали 35 человек.

Многоэтажку и маршрутку в российском Магнитогорске взорвали террористы. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы.

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