Повышение минимальной зарплаты в Украине, визит омбудсмена к Сенцову – новости на ObozTV

Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонию, где незаконно удерживают режиссера Олега Сенцова. Минимальная заработная плата составит 4200 грн до конца 2018 года. В российском городе Новокузнецк мужчина открыл стрельбу и убил женщину. Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Гризманн объявил, что продолжит сотрудничать с "Атлетико Мадрид".

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.