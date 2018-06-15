Повышение минимальной зарплаты в Украине, визит омбудсмена к Сенцову – новости на ObozTV

Повышение минимальной зарплаты в Украине, визит омбудсмена к Сенцову – новости на ObozTV175Читать новость на украинском
Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонию, где незаконно удерживают режиссера Олега Сенцова. Минимальная заработная плата составит 4200 грн до конца 2018 года. В российском городе Новокузнецк мужчина открыл стрельбу и убил женщину. Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Гризманн объявил, что продолжит сотрудничать с "Атлетико Мадрид".
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