Невакцинированным детям снова можно ходить в школу

В Украине разрешили детям, которые не прошли вакцинацию, ходить в школу, но это будет личной ответственностью руководителя учебного заведения.

Как заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", МОН подготовило письмо в регионы с предложениями усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", – сообщила Новосад.

По ее словам, Минобразования обратилось к МЗ с просьбой внести в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, статус о наличии или отсутствии прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие руководители Минобразования и Минздрава Лилия Гриневич и Ульяна Супрун в августе 2019 года сообщили, что детей без прививок не будут пускать в школы и сады. Однако в некоторых городах заявили, что не будут запрещать невакцинированным детям посещать учебные заведения.

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