"Нет таких рекордов, которые нельзя превзойти", - Сергей Бубка в блиц-шоу "Без грима"

Человек, который доказал, что выше головы не только можно, а и нужно прыгать.

35-кратный рекордсмен мира, что зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, олимпийский чемпион и Герой Украины Сергей Бубка рассказал в эксклюзивные интервью Анне Буткевич в том, какая из побед для него самая значимая, кто из голливудских актеров сыграл бы его лучше всех, почему он вручила сыну теннисную ракетку, а не шест и какой его любимый завтрак.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!