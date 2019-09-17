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17 сентября • обновлено в 07:30
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"Нет таких рекордов, которые нельзя превзойти", - Сергей Бубка в блиц-шоу "Без грима"

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Человек, который доказал, что выше головы не только можно, а и нужно прыгать.

35-кратный рекордсмен мира, что зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, олимпийский чемпион и Герой Украины Сергей Бубка рассказал в эксклюзивные интервью Анне Буткевич в том, какая из побед для него самая значимая, кто из голливудских актеров сыграл бы его лучше всех, почему он вручила сыну теннисную ракетку, а не шест и какой его любимый завтрак.

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Автор
Анна Буткевич Анна Буткевич
Тема
Без грима
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