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18 декабря • обновлено в 20:23
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Неприкосновенность отменили окончательно: юрист рассказала об опасностях

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Руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Дениса Похилы.

Она прокомментировала окончательное снятие неприкосновенности с народных депутатов Украины.

"Я напомню, что это решение сентября этого года, когда депутаты отменили неприкосновенность. И на сегодня они были вынуждены привести в соответствие с новыми изменениями и законодательство, поэтому соответствующим образом они должны были изменить порядок привлечения к ответственности и ареста. Принятые сегодня изменения будут иметь силу уже с 1 января 2020 года. Честно говоря, у меня возникают теперь сомнения относительно конституционности нового порядка, и по моему мнению, должен быть принят другой порядок, чтобы власть не имела возможности злоупотреблять отсутствием неприкосновенности у депутатов", - заявила Кириченко

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