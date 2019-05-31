Непогода в Украине: Obozrevatel News

Непогода в Украине

На западе Украины вновь ухудшилась погода. Там прошли сильные дожди. Подтопило полсотни домов и почти сотню приусадебных участков в Ивано-Франковской области. Задела непогода и Львовскую область, правда несколько меньше. Сейчас осадки прекратились. Синоптики же сегодня прогнозируют ухудшение погоды не только в западных, но и в центральных и северных регионах.

ООС: двое военных ранены

Двое военных получили ранения на востоке Украины. Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре – из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Встреча в "Нормандской формате"

Встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля. Об этом в эфире украинским СМИ заявил секретарь СНБО Александр Данилюк. Говорит, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Франции и Германии. Говорили о Минские договоренности. Секретарь СНБО также добавил, что и в дальнейшем стороны будут продолжать активный диалог.

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