Непогода в Украине: Obozrevatel News в 12:00 от 11.03.2019

Вторая смерть от непогоды в Винницкой области

В Винницкой области еще один человек погиб из-за непогоды. И снова от дерева. Трагический инцидент произошел сегодня утром в городе Хмельник; погибла 29-летняя женщина.

Непогода заблокировала международную трассу

На Буковине непогода заблокировала международную трассу. Вблизи пункта пропуска "Порубное" на дорогу упали провода высоковольтной линии. Это участок на границе с Румынией.

Boeing отменил презентацию новых самолетов

Компания Боинг отменила презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в Эфиопии. Мероприятие должно было состояться 13 апреля в Сиэтле. Самолеты, которые хотели показать во время презентации способны без дозаправок преодолевать более 21 000 километров. Представители Боинг говорят - представят миру новые самолеты в ближайшем будущем

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