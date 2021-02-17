Непогода в США, а в Каире люди под завалами: есть жертвы – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 08:00, 17.02.2021

Непогода в США, а в Каире люди под завалами: есть жертвы – дайджест международных событий

45 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обещает вскоре дать первые интервью после выхода из должности, а под завалами дома в Каире погибли три человека.

Об этом более подробно и не только - в международном обзоре OBOZREVATEL.

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