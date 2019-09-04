Недоторкані | Альо, гараж! REBOOT #310

Отже – легалізація видобутку бурштину і казино. Продаж землі, і тотальна приватизація усього, що ще залишилося у держвласності.

А мимохідь – те саме, обіцяне скасування депутатської недоторканності.

Ой, зі зняттям недоторканості взагалі вийшло прикольно. Шановний Пан Зеленський особисто прийшов на голосування. І особисто звернувся до Ради з відповідною пропозицією. Так і сказав – “шановна моя Верховна Рада”…

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