Представитель России в ООН заявил, что "Украина оккупировала Украину"

Виктория Довгань Видео 09:19, 12.02.2021 Обновлено: 09:29, 12.02.2021

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Украина якобы оккупировала сама себя. Кроме того, он обвинил Францию и Германию в "причастности к этому".

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Китае украинский гопак назвали "российским" и станцевали его на фоне Красной площади. Видео

Новоназначенный руководитель "Укроборонпрома" в первый же месяц получил сотни тысяч гривен премии

Европарламент призвал запретить "Миротворец": создатели базы напомнили, что Украина – щит Европы

От вражеского огня на Донбассе погиб второй воин ВСУ за сутки

Стало известно имя воина ВСУ, погибшего при обстреле на Донбассе