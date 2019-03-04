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Не пустили на причастие и исповедь: названы причины задержания в Крыму архиепископа ПЦУ

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Блогер и журналист Лариса Волошина отметила, что среди украинских правозащитников называются причины попыток предотвращения встречи архиепископа Климента с украинским пленником Кремля Павлом Грибом в Ростове-на-Дону, куда священник и намеревался отправиться. По словам журналистки, архиепископ намеревался его исповедовать, причастить и предоставить духовную поддержку.

Она отметила, что препятствия этой встречи делаются из-за крайне тяжелого состояния здоровья Гриба, которое власти страны-агрессора любым способом пытается скрыть.

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