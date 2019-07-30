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"Не нужно держать в себе, если что-то не нравится, нужно всегда говорить", - Николай Тищенко и Алла Барановская в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Одна из самых красивых и аппетитных звездных пар Украины, Николай Тищенко и Алла Барановская в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказали Анне Буткевич о том, с каким блюдом у них ассоциируется Президент Украины и какой бы они ему дали совет, как помогает в отношениях большая разница в возрасте и что бы они изменили друг в друге.

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Автор
Анна Буткевич Анна Буткевич
Тема
Без грима
Персона
Николай Тищенко
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