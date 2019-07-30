"Не нужно держать в себе, если что-то не нравится, нужно всегда говорить", - Николай Тищенко и Алла Барановская в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"360
Одна из самых красивых и аппетитных звездных пар Украины, Николай Тищенко и Алла Барановская в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказали Анне Буткевич о том, с каким блюдом у них ассоциируется Президент Украины и какой бы они ему дали совет, как помогает в отношениях большая разница в возрасте и что бы они изменили друг в друге.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Без грима" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы