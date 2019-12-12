Названа самая любимая порноактриса украинцев

Pornhub по традиции опубликовал итоговую статистику за 2019 год.

В ней он показал, каких порнозвезд искали люди и с каких стран. Так, в украинцев на первом месте среди любимых актрис фильмов для взрослых оказалась американка Лана Роудс.

В связи с этим OBOZREVATEL решил собрать самые откровенные фото красотки, которыми она ранее делилась на личной странице в Instagram.

Лана Роудс дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года в возрасте 19 лет, снявшись для сайта FTV Girls. Уже в августе 2016 года была избрана американским журналом Penthouse "Киской месяца".

За годы карьеры девушка снялась для сайтов Penthouse, Playboy Plus, а также появилась на обложке журнала Hustler. Отметим, что по состоянию на октябрь 2018 года Роудс снялась в 200 порнофильмах.

К слову, в 2019 году Лана вновь снялась для обложки и разворота Hustler. А также стала самой популярной порноактрисой по версии премии Pornhub Awards 2019.

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