"Наверное, прыгнуть с парашюта", - Сергей и Снежана Бабкины в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА" 126

Самая крепкая пара украинского шоубизнеса, которых невозможно представить друг без друга, артист и его муза

– Сергей и Снежана Бабкины в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказали Анне Буткевич о том, как назовут сына, какой момент своей жизни хотели бы повторить, на какой цветок похожа любовь, сколько денег нужно для счастья и какая самая лучшая песня, написанная Сергеем Бабкиным.

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