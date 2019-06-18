"Наверное, прыгнуть с парашюта", - Сергей и Снежана Бабкины в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"126
Самая крепкая пара украинского шоубизнеса, которых невозможно представить друг без друга, артист и его муза
– Сергей и Снежана Бабкины в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказали Анне Буткевич о том, как назовут сына, какой момент своей жизни хотели бы повторить, на какой цветок похожа любовь, сколько денег нужно для счастья и какая самая лучшая песня, написанная Сергеем Бабкиным.
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