Навального доставили из СИЗО для очередного суда

Виктория Довгань Видео 11:04, 5.02.2021 Обновлено: 11:04, 5.02.2021

Российский оппозиционер Алексей Навальный лично принял участие в очередном суде над ним. Его обвинили в клевете против ветерана. Политика привезли в засл заседания из СИЗО "Матросская тишина".

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