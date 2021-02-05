Журналисты пришли на суд над Навальным

Виктория Довгань Видео 09:00, 5.02.2021 Обновлено: 09:15, 5.02.2021

Под Бабушкинским судом Москвы собрались журналисты. Они пришли на рассмотрение очередного дела оппозиционера Алексея Навального. Однако до начала заседания внутрь их не пустили.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Топ-пропагандистка Кремля Симоньян позвала на работу сотрудников каналов Медведчука

Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского на $6 млрд

В Киеве после обращения в полицию пропал сын ветерана АТО. Фото

Медведчук пожаловался пропагандистам на "дискриминацию" русского языка в Украине

При пожаре в больнице Запорожья погибла 26-летняя врач: до последнего спасала пациентов. Фото