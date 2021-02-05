Из-за суда над Навальным на улицы стянули автозаки и полицию

Виктория Довгань Видео 09:21, 5.02.2021 Обновлено: 09:21, 5.02.2021

Возле Бабушкинского суда Москвы, где судят оппозиционера Алексея Навального, стянули много полиции и автозаки. Само здание оцепили металлическими ограждениями.

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