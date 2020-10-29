Наталья Юсупова | Гостре питання

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 21:00, 29.10.2020

Сеанс вопросов от народа к ярких личностей.

Именно зрители телеканала и читатели сайта OBOZREVATEL могут спросить все, что их интересует - у всех, кто им интересен. Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей - гости программы Острые вопросы.

Сегодня вопрос к волонтеры Натальи Юсуповой

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контроллера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контроллера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.

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