Главная Новости
26 декабря • обновлено в 17:05
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Наталья Валевская в гостях у "Бурчук Live"

61
Читать материал на украинском

Певица Наталья Валевская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она рассказала, какая новость поразила ее на больше всего в 2019 году.

"Я перед эфиром прочитала интересную статью в вашем журнале. Важно не бежать от себя. Мы, артисты, заряжаем людей, а сами можем не замечать, что мы можем быть в депрессии. У меня сейчас проблема со сном, например", - отметила певица.

Она посоветовала ознакомиться со статьей о депрессии в журнале "OBOZREVATEL" или на сайте издания.

Валевская исполнила свою новогоднюю песню и рассказала о творческих планах на будущее.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Наталья Валевская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости