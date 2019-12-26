Наталья Валевская в гостях у "Бурчук Live"

Певица Наталья Валевская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Она рассказала, какая новость поразила ее на больше всего в 2019 году.

"Я перед эфиром прочитала интересную статью в вашем журнале. Важно не бежать от себя. Мы, артисты, заряжаем людей, а сами можем не замечать, что мы можем быть в депрессии. У меня сейчас проблема со сном, например", - отметила певица.

Она посоветовала ознакомиться со статьей о депрессии в журнале "OBOZREVATEL" или на сайте издания.

Валевская исполнила свою новогоднюю песню и рассказала о творческих планах на будущее.

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