Наталья Валевская в гостях у "Бурчук Live"
Певица Наталья Валевская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.
Она рассказала, какая новость поразила ее на больше всего в 2019 году.
"Я перед эфиром прочитала интересную статью в вашем журнале. Важно не бежать от себя. Мы, артисты, заряжаем людей, а сами можем не замечать, что мы можем быть в депрессии. У меня сейчас проблема со сном, например", - отметила певица.
Она посоветовала ознакомиться со статьей о депрессии в журнале "OBOZREVATEL" или на сайте издания.
Валевская исполнила свою новогоднюю песню и рассказала о творческих планах на будущее.
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