Насилие в сети интернет: психолог рассказала об опасности

Психолог Мария Ракетская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала ситуацию с интернет-насилием в Украине.

"Дети очень подвержены социальным сетям. Они становятся эмоционально зависимыми от того, что диктуется в интернете в том числе. Дети мало знают и о безопасности, к сожалению, и о том, как выходить безопасно из ситуации, которая навеяна сообществом. А так, в принципе, все подростки абсолютно зависимы от интернета", - заявила психолог.

Она отметила, что не только дети, но и взрослые идут в интернет из-за определенных мотивов, которые ими движут.

"Чаще всего это самоутверждение или поощрение, и для подростка очень важен принцип иерархичности. Это идентификация себя с другими значимыми людьми, которых ребенок себе выбирает. Ребенок становится очень раздражительным, происходит поиск ответов на вопросы, кто он. Сейчас это происходит через интернет, а ранее происходило на детских площадках", - отметила Ракетская.

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