Нашли тело сотрудника Администрации президента: Obozrevatel News в 15:00 от 14.03.2019

Нашли тело сотрудника Администрации президента

В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Окровавленное тело, которое лежало у ворот церкви на улице Багговутовской, Шевченковского района, заметил охранник, который возвращался с ночной смены.

Этапирование Владимира Балуха

Нашли этапированного из оккупированной Керчи Владимира Балуха. По словам российской активистки Виктории Ивлевой, Балуха перевезли из Ярославля в Тверь. Пока тот несколько дней был на месте, активисты успели передать ему теплые вещи.

Россия может прибегнуть к ядерному оружию – генерал США

Россия может начать использовать ядерное оружие. Об этом заявил глава Европейского командования США Кертис Скапаротти. Он считает, что это часть российской тактики ведения войны. О желании России схватиться за ядерные боеголовки свидетельствует модернизация вооружения, которую проводит страна-агрессор.

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