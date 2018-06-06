Наша Надя-блискавковідвода знову на “блакитних екранах” | Альо, гараж! REBOOT #032

Ні, ну це вже реально не смішно. Якесь суцільне де-жа-вю. Майже як за Януковича. Як тоді, коли на горизонті майоріла чергова дупа для влади, одразу згадували про Юлю, тепер місце головної блискавковідводи забронювала Надя Савченко. Як тільки виникає потреба, лунає команда - “Час запускати чергову серію детектива про Лукьянівську бранку”.