Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль прокомментировал процесс освобождения украинцев из плена Кремля.

Он отметил, что сейчас происходит обмен пленными напрямую между Украиной и РФ, а не пленными, которые находятся в "Л/ДНР", где их также накопилось огромное количество, поскольку с декабря 2017 года никаких обменов пленными не происходило. Москаль заявил, что много людей сейчас говорит об освобождении в СМИ, хотя по факту еще ничего не произошло.

Он добавил, что Валентин Рыбин может делать заявления в прессе не своими словами, а просто бездумно повторять то, что ему навязали в ФСБ, поэтому его словам нельзя доверять полностью.

По вопросам блокады Донбасса Москаль заявил, что однажды перед отопительным сезоном он лично договаривался с бывшим "премьер-министром Л/ДНР" по поставке тепла на оккупированные территории Украины. Москаль заявил, что там живут наши люди, и мы не должны об этом забывать.

Также он добавил, что Крым и население других оккупированных территорий Украины не готово к деоккупации.

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