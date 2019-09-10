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10 сентября • обновлено в 08:23
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"Нас четверо и хоть я младший, женат я дольше всех", - Стивен Болдуин в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Один из самых противоречивых актеров Голливуда, представитель известной актерской династии и тесть Джастина Бибера Стивен Болдуин рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, из чего состоит его идеальный день, что у него получается лучше, чем у остальных братьев-Болдуин, кому бы из актеров он предложил сыграть свою роль в фильме "Подозрительные лица", если бы снимали продолжение истории, какой лучший фильм Алека Болдуина, что он может делать 10 часов без перерыва и каким животным он был в прошлой жизни.

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Автор
Анна Буткевич Анна Буткевич
Тема
Без грима
Персона
Стивен Болдуин
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