Нарушения карантина на Пасху: в УПЦ МП рассказали о санкциях

Видео 21:21, 20.04.2020

Национальная полиция Украина открыла уголовное производство уже по двум фактам нарушений карантина, которые осуществила УПЦ (МП) и в Святогорской, а также в Почаевской лаврах.

В случае доказательства вины предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантина: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской лавре во время службы находилось большое количество людей, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты, – отметили в полиции.

Об этом мы говорили с Митрополитом Нежинским и Прилуцким Климентом (Вечерей).

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