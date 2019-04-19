Нарушение избирательного законодательства: Obozrevatel News

Нарушение избирательного законодательства

За нарушение избирательного законодательства Нациполиция с первого апреля открыла – 71 уголовное производство. Об этом шла речь во время брифинга МВД. Правоохранители рассказали: в целом с начала избирательной кампании в полицию поступило почти 9000 обращений от украинского. Также отметили, что во втором туре президентских выборов не допустят никаких попыток фальсификации и напомнили о частичном дне тишины.

В отчете Мюллера разоблачили Манафорта

Планировали отдать контроль над востоком Украины - России. Об этом говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Кремля в президентские выборы в Америке. План предоставления контроля над востоком Украины обсуждал с Россией лично Пол Манафорт три года назад. Тогда он возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа. В обнародованном документе речь идет о четырех встречи Манафорта с Константином Климником — представителем российской спецразведки.

В Иудее начинается Песах

У иудеев начинается праздник Песах, который продлится до 27 апреля. Это — один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из Египта. Песах называют праздником пресных хлебцев: выход из Египта был настолько поспешен, что людям не хватало времени ждать, пока сойдет тесто. Именно поэтому во время Песаха иудеи едят только пресный хлеб. В ночь на субботу евреи осуществляют особую трапезу – так называемый пасхальный седер. Заканчивают празднования Песаха на восьмой день.

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