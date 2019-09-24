В Украине не спадает уровень заболеваемости корью: вы сделали прививки?

В опросе принимали участие различные возрастные категории людей с различным социальным статусом и рвинем образования.

Разве можно себе такое представить, что 30% украинский отказываются от прививок против кори ?! Мотивируя это тем, что организм сам должен бороться с любыми заболеваниями. 70% населения сделали прививки, и считают, что это обязательная процедура, тормозит развитие не только кору, но и многих других болезней. Зато почти 90% родителей сделали прививки детям, потому что считают их более уязвимыми к болезням.

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