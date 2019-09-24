Главная Новости
24 сентября • обновлено в 12:44
МоваЯзык
МедОбоз Главная

В Украине не спадает уровень заболеваемости корью: вы сделали прививки?

58 Читать материал на украинском

В Украине не спадает уровень заболеваемости корью: вы сделали прививки?

В опросе принимали участие различные возрастные категории людей с различным социальным статусом и рвинем образования.

Разве можно себе такое представить, что 30% украинский отказываются от прививок против кори ?! Мотивируя это тем, что организм сам должен бороться с любыми заболеваниями. 70% населения сделали прививки, и считают, что это обязательная процедура, тормозит развитие не только кору, но и многих других болезней. Зато почти 90% родителей сделали прививки детям, потому что считают их более уязвимыми к болезням.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Народный OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Тема
Народный OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости