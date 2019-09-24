Как лечите простуду: лекарствами или народными методами?60 Читать материал на украинском
Каждый раз с здорожанням лекарств, украинцы вынуждены выбирать лечение народными методами.
Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан – 31% лечат простуду народными методами, напротив когда 33% пользуются исключительно аптечными средствами и 36% опрошенных используют как аптечные средства так и народной медицине, мотивируя это тем, что достаточно большие цены на лекарства, которые не факт, которые помогут излечиваться.
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