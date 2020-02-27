Народ не готов к силовому возвращению Донбасса: участник ООС

Участник ООС Сергей Дорошенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал возможность силового возвращения Донбасса.

"По моему субъективному мнению, обострения на Донбассе происходят исключительно по политическим мотивам. Чтобы давить на президента на возможных переговорах, где они там будут проходить, во Франции или Германии. Мне кажется, они поняли, что он в вопросах войны не достаточно стойкий. И мне кажется, им нужны все эти наши жертвы, давление, чтобы он был более сговорчивым. Пока там стоят российские войска, пока там армейские корпуса находятся под командованием и поддержкой России, никакого силового возвращения быть не может. Есть определенные соотношения между наступающими и обороняющимися и еще множество условий, при которых это возможно. Сейчас сам народ не готов, чтобы такие действия были проведены", - заявивл Дорошенко.

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