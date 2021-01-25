Нападение на россиян в Стамбуле.MP4

Таша Адамович Видео 16:09, 25.01.2021 Обновлено: 16:10, 25.01.2021

В Стамбуле местный рабочий напал с ножом на российских туристов. Они госпитализированы, их их жизни ничего не угрожает.

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