Найден "черный ящик" после катастрофы самолета МАУ в Иране
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета с аеропорта Тегерана в Иране в среду, 8 января.
Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB. На место происшествия сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Бортовой самописец обнаружили на окраине Тегерана и передали специалистам.
Пока названа предварительная причина крушения лайнера – возгорание двигателя, однако иранские СМИ озвучили версию, согласно которой самолет могли сбить из системы ПВО, перепутав его с американским военным воздушным судном.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Самолет перестал подавать сигналы в 4:44 по Киеву.
Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.
Появились первые фото разбившегося лайнера.
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