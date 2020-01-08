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10 января • обновлено в 16:43
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Найден "черный ящик" после катастрофы самолета МАУ в Иране

1.5т
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Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета с аеропорта Тегерана в Иране в среду, 8 января.

Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB. На место происшествия сразу же выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Бортовой самописец обнаружили на окраине Тегерана и передали специалистам.

Пока названа предварительная причина крушения лайнера – возгорание двигателя, однако иранские СМИ озвучили версию, согласно которой самолет могли сбить из системы ПВО, перепутав его с американским военным воздушным судном.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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