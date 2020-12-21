Извержение вулкана Килауэа на Гавайях

Ольга Липич Видео 12:46, 21.12.2020 Обновлено: 13:14, 21.12.2020

Источник: Daily Storm / Telegram

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