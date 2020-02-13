"Нафтогаз" планирует судиться против России: комментарий эксперта

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевско.

Он прокомментировал новости о том, что "Нафтогаз" планирует судиться против России. Он сравнил данную ситуацию с победой Украины в предыдущем арбитраже.

"Сейчас речь идет о взыскании за потерю активов на оккупированных территориях. Это другой предмет спора, другой истец, другой ответчик", - заявил Надеин

Эксперт считает, что цифра 8 млрд привязана к стоимости активов и запасам газа, которые тогда находились на оккупированной территории. Он считает, что очень важным фактором является то, где этот судебный процесс будет проходить.

"Это точно будет не арбитраж, потому арбитаж рассматривает споры по контарктам, которые были подписаны между сторонами", - добавил Надеин.

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