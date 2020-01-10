Наемников "Вагнера" бесплатно лечат в клинике, которую связывают с Путиным

Наемники российской частной военной компании "Вагнера" лечатся в петербургской клинике, которая, вероятно, связана с окружением президента России Владимира Путина.

В частности, услугами этой больницы пользуются наемники, которые были раненные в Ливии и Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников, а также сотрудника медучреждения.

Как признался журналистам бывший наемник "Вагнера", их там лечат минимум с 2016 года. При этом мать одного из них рассказала, что лечение было бесплатным. Кто за него заплатил, она не знает, хотя известно, что одна из услуг стоила примерно 10 тысяч долларов.

Агентство также привело слова Александра Кузнецова, который лечился в этой клинике в октябре 2019 года и заявил, что "был в Ливии, где русские борются с международным терроризмом для защиты интересов Москвы".

"Еще несколько наемников "Вагнера" опознали в нем командира штурмового подразделения этой ЧВК, получившего ранения во время боевых действий в Ливии", – добавляют журналисты.

Так, по их информации, клиникой владеет страховая компания "Согаз", среди руководителей которой – родственники главы РФ и связанные с ним лица. Как утверждают расследователи, гендиректор медучреждения Владислав Баранов также поддерживает деловые отношения с предполагаемой старшей дочерью Путина Марией Воронцовой. А замруководителя фирмы Михаила Путина называют сыном одного из двоюродных братьев российского лидера. Отмечается, что Кремль подтверждал его родство с президентом.

Среди непрямых руководителей компании – Юрий Ковальчук, которого Путин публично называл своим "другом". Семья Ковальчук владеет половиной фирмы, которая контролирует 32,3% доли капитала фирмы. Один из сыновей кузена Путина – Михаил Шеломов – владеет 12,5% капитала компании", – говорится в материале.

По словам расследователей, все это противоречит заявлениям Кремля о том, что власти РФ не имеют отношения к военным операциям ЧВК "Вагнера".

При этом им удалось связаться с гендиректором Барановым, который, впрочем, сказал: "Забудьте о нашей клинике, вот вам мой совет!". А на письменный запрос агентства ответил: "Я не хочу с вами общаться".

На эти же вопросы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакой информации по этому поводу. Минобороны РФ, "Согаз" и Мария Воронцова комментировать что-либо отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии.

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