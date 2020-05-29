Начать процедуру импичмента - Александр Литвин

Видео 15:05, 29.05.2020 Обновлено: 15:16, 29.05.2020

Начать процедуру импичмента Президента Владимира Зеленского и запретить деятельность партии "Слуга народа".

С такой инициативой выступает председатель общественной организации "Обманутые украинцы" Александр Литвин. Об этих и других требования к действующей власти он рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV

Комментировать
Видео

Смотрите также

ВСУ мощно ударили по наемникам России на Донбассе: у врага серьезные потери

Их нужно запомнить: в Украине показали лица медиков, спасающих от COVID-19

Саакашвили поздравил украинских пограничников с праздником оккупантов

"У меня врагов нет!" В Николаеве скандал из-за продажи одежды с символикой РФ

Российские врачи признались в причастности к войне на Донбассе